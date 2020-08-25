Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.
25.08.2020 14:34 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine geçti. - BİTLİS
Kaynak: İHA