Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat Selçuklu Mezarlığı ziyareti Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ikramda bulunması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ilçesindeki Çarho mevkisinde kurulu, "1071 Sultan Alparslan Ahlat...

26.08.2019 17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat Selçuklu Mezarlığı ziyareti

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ikramda bulunması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ilçesindeki Çarho mevkisinde kurulu, "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye baston hediye etmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sohbet etmesi

BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Çarho mevkisinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı
Kaynak: AA
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