Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Ahlat Gençlik Merkezi'ni açılış kurdelasının kesmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gençlik merkezini gezmeleri BİTLİS - Malazgirt Zaferi'nin 949.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Ahlat Gençlik Merkezi'ni açılış kurdelasının kesmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gençlik merkezini gezmeleri BİTLİS - Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Kaynak: AA