Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi.

25.08.2020 15:44 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte dualar eşliğinde Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi. Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün gerek Selçuklu'nun ilk adımlarını oluşturan kabristanın olduğu bölgede Ahlat'ta gerekse buradan İnşallah yarın sabah çıkacağımız yolculukta Malazgirt ve bütün bunlarla birlikte külliyemizin açılışını yapacağız. Bu vesile ile bu güzel gençlik kampımızın gençlerimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Gerek İçişleri Bakanlığımıza gerekse işletmesini yürütecek Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından kurdelenin kesilmesi sonrası Cumhurbaşkanı beraberindekiler ile birlikte gençlik kampını ziyaret ettikten sonra buradan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

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