Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) Gençlerimize emanet edeceğimiz bir eser" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve protokolün kendilerine ayrılan yerlerde oturması Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve protokolün kendilerine ayrılan yerlerde oturması Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. (1) Kaynak: AA