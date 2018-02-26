Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahlaksız Troller Vasıtasıyla Yapılanlar Bizleri Rahatsız Etmekte"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa edeceği yönündeki söylentileri sert bir dille yalanlayarak, "Ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar, bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Arkadaşımızın istifası vesaire söz konusu değil. Türkiye'yi troller idare etmeyecek. Biz idare ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Dışişleri Bakanımız ve Adaleti Bakanımız çalışıyorlar"

PYD elebaşı Salih Müslim'in Prag'da yakalanmasını değerlendiren Erdoğan, "Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri Bakanımız, gerek Adalet Bakanımız yakın bir takipte. Konuyu bir defa adım adım izliyorlar. Malum konunun İnterpol ayağı var. Konunun oradan istemesi ayağı var. Tüm çalışmaları Dışişleri Bakanımız ve Adalet bakanımız müşterek takip ediyorlar. Orayla da gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor" diye konuştu.

"Sayın Ruhani'ye 'Çocuk ve kadınları bize verin' dedik"

BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye konusunda verilen ateşkes kararı konusundaki görüşlerini de açıklayan Erdoğan, "Bu konu ile alakalı olarak BM Güvenlik Konseyi'nin malum kararı, ki bu Suriye'deki Doğu Guta'yı kapsayan ateşkesle alakalı karar çıktı. Çıkmasına rağmen iki gündür orada bu ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız şekilde devam ediyor. Bura ile ilgili biz aylar öncesinden başta Sayın Putin olmak üzere, Sayın Ruhani'ye 'Çocuk kadın yaşlı bu insanları lütfen bize verin. Biz bunları tedavisini yapalım' dememize rağmen bunlar bize verilmedi ve rejime bunlar teslim edildi. Rejimde de bunları akıbeti meçhul. Durum ayın şekilde seyrediyor. Bugün yasın Makron ile yaptığım görüşmede bu konuyu inceledik. Sayın Makron'un bu konudaki hassasiyetini açık biçimde gördüm. Kendilerinin buradan rahatsızlığını bizzat kendi ifadeleri ile anlamış bulunuyorum. Bizler de bunu yine BM Güvenlik Konseyi'ndeki ülkelerle takip etmek suretiyle Doğu Guta'daki bu zulmün biran önce son bulması yolunda takipçisi olacağız. Ağırlıklı olarak sayın Putin ile bu konudaki görüşmelerimizi devam ettireceğiz. İran ile bu konudaki görüşmelerimizi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"Ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri rahatsız etmekte"

Cumhurbaşkaın Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa edeceği yönündeki söylentileri de kesin bir dille yalanlayarak şunları söyledi:

"Bu söylenenler veya bu biraz belki ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar, bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın Trabzon konuşmasında belli bir yerinde duygusallık şahsı ile alakalı olabilir ama ben de kendisi ile görüştüm. Böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vesaire falan bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil. Arkadaşımızın istifası vesaire söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'yi troller idare etmeyecek. Biz idare ediyoruz. Biz idare etmeye devam edeceğiz" - İSTANBUL