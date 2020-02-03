Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti

03.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Ukrayna'da Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Türkiye İş Forumu'na katılmasının ardından Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.

(İHA)

Kaynak: İHA