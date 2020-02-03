Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Ukrayna'da Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.

03.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı , resmi temasları kapsamında geldiği 'da Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Ukrayna'nın başkenti 'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Türkiye İş Forumu'na katılmasının ardından Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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