Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Ukrayna'da Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.
03.02.2020 23:21 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Ukrayna'da Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Türkiye İş Forumu'na katılmasının ardından Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti. - KİEV
Kaynak: İHA