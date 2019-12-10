Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönüş taleplerinden hiç kimse rahatsız...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönüş taleplerinden hiç kimse rahatsız...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ahıska Sürgününün 75.

10.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Kongre ve Kültür Merkezi

"Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Program"ına katıldı.

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Kaynak: AA

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: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönüş taleplerinden hiç kimse rahatsız...
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