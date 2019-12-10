Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı'na katıldı
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı'na katıldı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı'na katıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi ve sevgi gösterileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlilerle selamlaşması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı İstiklal Marşı'nın okunması Ankara...

10.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı'na katıldı

Kongre ve Kültür Merkezi

Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı

Cumhurbaşkanı 'ın salona gelişi ve sevgi gösterileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlilerle selamlaşması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

İstiklal Marşı'nın okunması

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun konseri ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı'na katıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler