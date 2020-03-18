Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız"
18.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız"
Kaynak: AA