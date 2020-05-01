Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da kızları kaçırılan aileyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da kızları kaçırılan aileyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da kızları kaçırılan aileyle görüştü
01.05.2020 18:19 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:19

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 16 yaşındayken kızları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir aile ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 16 yaşındayken kızları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir aile ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile görüştü. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, 16 yaşındayken kızları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir aile de Savcı Sayan'ın yanında bulundu. Aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, kızlarının bulunması için yardım istedi.  Erdoğan,  aileye kızlarına en kısa sürede kavuşmaları dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda gerek askerimiz, gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışmanın içindeler. Bazıları ailelerine döndüler. Hala dönmelerini beklediklerimizler var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.  Kaçırılan kızın babaannesiyle de görüşen Erdoğan, "Sizin torununuz bizim de torunumuzdur" dedi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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