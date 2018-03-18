Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin) O tünellerden çıkan silahları gördünüz değil mi? Noldu? İşe yaradı mı? Aynen 15 Temmuz gibi... 15 Temmuz'da işe yaradı mı? 251 şehit verdik ve 2193 gazimiz oldu ama devletimizi bu namussuzlara kaptırmadık. Şimdi de aynı şekilde 911 kilometre sınırımız olan Suriye'de terör örgütüne asla kaptırmadık."