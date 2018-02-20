Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'e İlerlemeye Çalışan Rejim Yanlısı Terörist Gruplar) Dün Gerek Sayın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı terörist gruplar) Dün gerek Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile yaptığımız görüşmelerde, bu konularda zaten mutabakatımız var. Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabi fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler."