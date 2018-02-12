Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin Dediğimiz Anda Bu Millet Hazır
AFRİN HAREKATI'NDA 25. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin Dediğimiz Anda Bu Millet Hazır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da lastikçi esnafı ile bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin Dediğimiz Anda Bu Millet Hazır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da lastikçi esnafı ile bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Ziyaret sırasında esnaf, "Bizi de götür Afrin'e başkanım" sloganı atmaya başladı. Bunun üzerine Erdoğan, "Bu millet nasıl 15 Temmuz'da meydanlara dedik, herkes meydanlara döküldü. Şimdi de Afrin dediğimiz anda bu millet hazır" dedi. 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et