Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de Yaşanan Çatışmayla İlgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve...
IHAAW011105-SIY/02-03-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de yaşanan çatışmayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’dan bilgi aldı.
IHAAW011105-SIY/02-03-2018
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de yaşanan çatışmayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan bilgi aldı. Erdoğan, 8 askerin şehit olmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti. 02.03.2018 01: 11: 05 TSI
NNNN - ANKARA