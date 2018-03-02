Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de Yaşanan Çatışmayla İlgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de Yaşanan Çatışmayla İlgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve...

IHAAW011105-SIY/02-03-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de yaşanan çatışmayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de Yaşanan Çatışmayla İlgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve...

IHAAW011105-SIY/02-03-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de yaşanan çatışmayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan bilgi aldı. Erdoğan, 8 askerin şehit olmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti. 02.03.2018 01: 11: 05 TSI
NNNN - ANKARA

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