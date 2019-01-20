Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de Bütün Terör Örgütlerini Tünellere Gömdük"
- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (4)
Erdoğan: "Afrin'de bütün terör örgütlerini tünellere gömdük. Cerablus'ta, El Bab'da, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik.
Kaynak: AA