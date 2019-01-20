Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de Bütün Terör Örgütlerini Tünellere Gömdük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de Bütün Terör Örgütlerini Tünellere Gömdük"

- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (4)

Erdoğan: "Afrin'de bütün terör örgütlerini tünellere gömdük. Cerablus'ta, El Bab'da, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik.

Kaynak: AA
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