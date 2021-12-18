Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdim. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. " ifadelerini kullandı.

Videoda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Çad vatandaşı Ömer Yahya'nın, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okuduğu bölüm yer aldı.

Yahya'nın şiirinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri. Ben bu şiirle birincilik almıştım. " dedi.

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