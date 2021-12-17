Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI GENÇLERLE BULUŞTU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI GENÇLERLE BULUŞTU

Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI GENÇLERLE BULUŞTU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından buluşmayla ilgili bir mesaj paylaşarak, "Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" dedi. Buluşmada, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Çadlı Ömer Yahya, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu. Şiiri alkışlayan Erdoğan, öğrenciye, "Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri, ben bu şiirle birincilik almıştım" dedi.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title