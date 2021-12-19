Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrikalı gençlerle bir araya geldi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeliye, Irak'tan gelenlerle 5 milyon kişiye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Erdoğan, bu ülkede cumhurbaşkanı olduğu sürece, AK Parti bu ülkede iş başında olduğu sürece biz asla bu misafirlerimizi ülkeden kovmayız, kovamayız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Afrikalı gençlerle bir araya geldi.

Sudan'dan gelen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde eğitim gören Muhammed Osman, son 15 yıldır hem Türkiye hem Afrika tarafından ilişkilerin sürdürülmesi için çok emek harcandığını belirtti.

Türkiye'nin Afrika'dan binlerce öğrenciye burs verdiğini ve "daha iyi bir dünya" oluşumunu hızlandırdığını ifade eden Osman, "21. yüzyılda daha hakkaniyetli bir düzen gelecekse bu Türkiye ve Afrika ortaklığından doğacaktır. Çünkü bizim ama tek yapmamız gereken inanmak ve çalışmak. Çünkü bizim hayat anlayışımızda emeksiz yemek olmaz." diye konuştu.

Somali'den gelen bir öğrenci de birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Nijerli Fatma Taozmanisa ise "Daha iyi bir Afrika, daha iyi bir Türkiye ve kesinlikle daha iyi adil bir dünya için buradayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir öğrencinin, "Bazı Afrika ülkelerinde iç savaş ve siyasi görüş ayrılıkları mevcut. Bu durum Türkiye-Afrika ilişkilerini nasıl etkilemektedir? Türkiye olarak bunların son bulmasın için nasıl bir rol oynamaktasınız?" sorusu üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlardan son dönemde en önemlisi Libya. Peki, ortalığı karıştıranlar? Batı. Kararımızı Afrikalı kardeşlerim olarak hep kendiniz vereceğiz, kimseye pabuç kaptırmayacağız. Biz de onlara diyoruz ki kararı kendiniz verin, kimseye pabuç kaptırmayın. Çünkü Libya Libyalılarındır. Ne Fransızındır, ne İtalyanındır, ne Türklerindir. Libya Libyalılarındır. Bu Libya'nın dışında her yerde böyle, Sudan, Somali, Çad, Mozambik, her yerde böyle. İslam dünyasını paramparça ettiler. İşte siz buradan gayet iyi yetişerek ülkelerinize hakim olacaksınız."

Erdoğan, bir öğrencinin, "Gelecek yıllarda Afrika ve Türkiye arasında siyasi, ticari ve kültürel noktadaki hedeflerinizi merak ediyorum." sözü üzerine, bu hassasiyeti yakalamasından dolayı öğrenciye teşekkür etti.

Göreve geldiklerinde Afrika'da 12 ülkede Türk büyükelçiliğinin olduğunu, şu anda bu sayının 42'yi bulduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hedefimiz 50'yi yakalamak ve aynı şekilde Afrika ülkelerinin de Türkiye'deki büyükelçiliklerinin sayısını daha da artırmak. Karşılıklı bu büyükelçiliklerin açılmasıyla birbirimizle kaynaşacağız. Dışişleri bakanım devamlı oraları dolaşıyor. Çünkü bu olmazsa olmaz. Aynı şekilde ben de mümkün olduğunca dolaşıyorum ve dolaşacağım. Çünkü bunları yaptıkça birbirimizle kaynaşacağız. İşte 2 gün burada Afrika ülkelerinin liderleriyle bir araya gelişimiz de zaten buradan kaynaklanıyor. Derdimiz şu, büyük devlet olmak lafla olmuyor. Büyük devlet olmak aynı sofranın etrafında oturup konuşmayı gerektiriyor. Çünkü hem yemeği yiyeceğiz, hem birlikte seyahat edeceğiz. Arkadaşlık, dostluk budur, bunu başaracağız. Ben sizlerden ümitliyim. Sizlerden çok şey bekliyorum. Onun için de buradan dönüşünüz müjdeli olsun. Bu müjdeleri sizden bekliyoruz."

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, Başakşehir Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Pierre Webo da programda yer aldı. Webo, Afrika kıtası için yaptıkları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Spor vesilesiyle dünyaya aktarabilecekleri mesajların çok önemli olduğuna inandığını anlatan Webo, Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin kendisine yönelik ırkçı söylemde bulunması olayını hatırlattı. Webo, "Bütün dünyada Türkiye'deki deneyimim vesilesiyle Türk elçisi olarak değerlendiriliyorum ve bunun sebebi de yaklaşık bir yıl önce burada başıma gelen olay. Bu olay sonrasında bana gösterdiğiniz destek için sizlere ve Türk toplumunun tamamına teşekkür etmek isterim. Saygıdeğer cumhurbaşkanım, ben burada şunu teklif etmek isterim. Kamerun'da ve tüm Afrika'da olmak üzere ben Türkiye'nin elçisi olmak isterim." diye konuştu.

Afrika kökenli sporcuların Türkiye'de neden sevildiğinin sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı oldukları için sevildiklerini dile getirdi. Başarılı olan bütün sporcuların, özellikle de futbolcuların Türkiye'de son dönemlerde müstesna bir yere sahip olduklarını anlatan Erdoğan, "Şu anda Süper Ligde hemen hemen Afrikalı futbolcuların olmadığı kulüp yok gibi. Başarılı olanlar her yerde kendine muhakkak bir alan bulur ve sevgiye de layık olur." dedi.

"Irkçılık bizim dinimizde men edilmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Afrikalılar bazen ırkçı tavırlara maruz kalabiliyoruz. Irkçılıkla mücadelede alınabilecek önlemler nelerdir?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak ırkçılık noktasında kesin karşı duruşumuz var. Biliyorsunuz dinimizde ırkçılık yasaklanmıştır, yoktur. Maalesef bizde muhalefet partisinin özellikle de son dönemlerde Suriyelilere karşı bir tavrı var. 'İktidar olduğumuzda Suriyelileri kendi memleketlerine göndereceğiz' filan diyor. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ülkemizde ev sahipliği yapıyoruz. Irak'tan gelenlerle 5 milyon. Hepsine ev sahipliği yapıyoruz. Niye? Çünkü hepsi de bizim misafirimizdir. Hepsi de kendi yurtlarından zevkle ayrılmadılar. Yaşama imkanı bulamadıkları için ülkelerinden ayrıldılar. Bunlara biz tabi ki kapılarımızı açtık ve onlara da ev sahipliği yapıyoruz. Erdoğan, bu ülkede cumhurbaşkanı olduğu sürece, AK Parti bu ülkede iş başında olduğu sürece, biz asla bu misafirlerimizi ülkeden kovmayız, kovamayız. Irkçılık bizim dinimizde men edilmiştir. Ne Arap'ın beyaza, ne beyazın Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah'a olan yakınlaşmayladır. Ölçü bu. Müslümanlar olarak böyle bir ayrımı yapamayız, yapmayız, çünkü ebedi alemde bunun hesabını veremeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine farklı bir akşam yaşatan gençlere teşekkür etti.

(Bitti)

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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