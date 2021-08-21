Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan kaynaklı göç karşısında insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan kaynaklı göç karşısında insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan kaynaklı göç karşısında insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım...
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan kaynaklı göç karşısında insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım sağlamanın şart olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan kaynaklı göç karşısında insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım sağlamanın şart olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan kaynaklı göç karşısında insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım... - Haberler
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