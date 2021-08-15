CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AFGANİSTAN'IN İSTİKRARI İÇİN PAKİSTAN'A HAYATİ GÖREVLER DÜŞÜYOR (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a da barışın istikrarın gelmesi için de Pakistan'a hayati görevler düşüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katıldı.

"KURUMLARIMIZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Pakistan arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanıyor. Türk insanını kalbinde Pakistan her zaman müstesna bir yere sahip olmuştur. Bizlerde aramızdaki kardeşlik bağlarından almış olduğumuz güçle, ilişkilerimizi daha ileri götürmek için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Pakistan ile salgın döneminde gerçekleştirdiğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği ve dayanışma ile verimliliğin tesisine imkan sağladık" dedi.

AFGANİSTAN'IN İSTİKRARI İÇİN PAKİSTAN'A HAYATİ GÖREVLER DÜŞÜYORCumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni bir göç dalgası ve çatışmaların şiddetlenmesi karşısında bu şekilde ancak mücadele edilebilir. Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. Bunu önlemek için de Pakistan'la işbirliğini arttırarak sürdürmemiz gerekiyor. Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a da barışın istikrarın gelmesi için de Pakistan'a hayati görevler düşüyor" diye konuştu. Görüntü dökümü: ----------------Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı