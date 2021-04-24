Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Dostum'u kabul etti
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı