Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın
Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Hande Erçel Demet Akalın Süreyya Yalçın
Spor Muslera Burak Yılmaz Hakan Reçber Rıza Kayaalp Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 00:36:40. #1.16#

title