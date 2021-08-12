Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.