Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.
09.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.
Kaynak: AA