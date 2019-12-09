Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

09.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Erdoğan'ın konuşması

- Cumhurbaşkanı , Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen 'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır"
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