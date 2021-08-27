Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin