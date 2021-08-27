Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afganistan) Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle...
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle... - Haberler
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