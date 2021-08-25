Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan