Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar...
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar... - Haberler
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