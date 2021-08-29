Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu