Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna...

Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna... - Haberler
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