Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna nasıl suskun kalabilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna nasıl suskun kalabilir?
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe