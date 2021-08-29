Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna...
Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna nasıl suskun kalabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna nasıl suskun kalabilir?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna... - Haberler
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