Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Afganistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için Türkiye olarak dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü - Haberler
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