- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Büyükelçisini kabul etti
23.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:50
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin'i kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Büyükelçi Amir Mohammad Ramin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ramin'in beraberindeki eşi ve bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM