- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin'i kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Büyükelçi Amir Mohammad Ramin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ramin'in beraberindeki eşi ve bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM