Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum."

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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