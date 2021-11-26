Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları...

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İzmir'deki deprem konutları) İlk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksiti 740 liradan,...

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İzmir'deki deprem konutları) Projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu inşallah yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem konutları) Projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu inşallah yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine...

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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