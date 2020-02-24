Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelilşi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katıldı.

24.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı 'ın kürsüye gelilşi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"
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