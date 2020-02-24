Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelilşi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katıldı.
24.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:19
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelilşi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katıldı.
Kaynak: AA