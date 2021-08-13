Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerler ile buralarda verilecek desteklerin ayrıntılarını paylaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerler ile buralarda verilecek desteklerin ayrıntılarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerler ile buralarda verilecek desteklerin ayrıntılarını paylaştı
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Bölgesi'nde sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerleri ve verilecek destekleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Bölgesi'nde sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerleri ve verilecek destekleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde sel felaketinden etkilenen bölgeleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiklerini hatırlattı. Erdoğan, "Yüreğimizi yakan can kayıplarını geri getiremesek de diğer her kaybı telafi edecek güç, imkan ve kararlılığa sahibiz. Milletimiz için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan paylaşımında afet bölgesi ilan edilen yerlerin ayrıntılarına ve buralarda sağlanacak desteklere ilişkin görsele de yer verdi.

Buna göre, Bartın Ulus ilçesi, Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Kastamonu Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi.

Sel felaketine 5 bin 188 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 2 JİKU, 701 araç, 66 ambulans, 41 UMKE, 27 arama köpeği, 542 iş makinesi, 14 vidanjör, 65 motopomp, 41 bot, 3 mobil koordinasyon tırı ve 1 mobil harekat merkezi ile müdahale ediliyor.

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ertelemesi uygulanacak, esnafın SGK prim ödemeleri ertelenecek, eşya zararlarının karşılanmasına yönelik yardım yapılacak, iş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak, esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek, KOSGEB Acil Destek Paketi hazırlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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