Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afet bölgesi) Biz anında, haftasında jeneratörleri en yüksek noktalara helikopterlerle indirdik"
Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kurdele kesilmesi İşçilerle fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2.
Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreni
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Kurdele kesilmesi
İşçilerle fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu. (6)
Kaynak: Anadolu Ajansı