Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya iştirak etme kararı aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya iştirak etme kararı aldık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü