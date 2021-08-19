Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya iştirak etme kararı aldık.