Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası) Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası) Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası) Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız."
Kaynak: AA
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