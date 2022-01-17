Cumhurbaşkanı Erdoğan adının verildiği meydanın açılışına katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan adının verildiği meydanın açılışına katıldı

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birlikte TOKİ tarafından Arnavutluk'un Laç kentinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birlikte TOKİ tarafından Arnavutluk'un Laç kentinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile konutların olduğu bölgede isminin verildiği meydanın açılışını da yaptı. İki lider parkta bulunan anıtı oluşturan mermerlerin üstündeki perdeyi indirerek açılışı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adının verildiği meydanın açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan adının verildiği meydanın açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan adının verildiği meydanın açılışına katıldı

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AA - Son Dakika Haberleri

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