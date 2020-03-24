Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adımlarımızı eş güdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz"
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adımlarımızı eş güdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tedbirlerine ilişkin yaptığı video paylaşımında, "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor.

24.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tedbirlerine ilişkin yaptığı video paylaşımında, "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eş güdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgili bakanlarla korona virüs konusunda atılan adımlar ve sonuçları ile ilgili son gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı görüntülü görüşmede, ürünleri değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bu işin hesabını soracaklarını vurgulayan Erdoğan, "Ve biz tabii burada bir şeyi daha ülkemizin içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Bunun da bizim yasalarımızda yeri yok. Turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunları şu anda Hazine Maliye Bakanımız da Kültür ve Turizm Bakanımız ile sürekli görüşme halindeler. Enerji de ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda bu konuyu masaya yatırmanızda da fayda olur. Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğal gaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisine takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü devlet sosyal devlettir. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız" ifadelerini kullandı.

"15 büyükşehir de toplu taşıma yüzde 80 düştü"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün yaşanan gelişmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Alınan kararların sahaya yansımalarını takip ettiklerini belirten Soylu, "Birinci takip ettiğimiz süreç hareketlenme. Yani milletin mobilizasyonu nasıldı, nasıl ilerliyor. Alınan kararlar ne derece de yansımıştır. Özellikle 15 büyükşehirdeki tüm toplu taşımanın ne oranda düştüğü konusunda sonuç aldık. Yaklaşık şu anda yüzde 80 oranında 15 büyükşehirdeki toplu taşıma düşmüş. Bu iyi bir şey. Yani özellikle daha önce yüzde 40'lar yüzde 30'lar civarında bir düşüş söz konusu değildi. Yani bunu hangi tarihle karşılaştırıyoruz. 1 Mart-23 Mart tarihleri arası. 1 Mart'ı bir tarafa 23 Mart'ı bir tarafa koyarsak toplam toplu taşımada yüzde 80'lik bir düşüş söz konusu. Bunun dışında turizm ile turist tur otobüsleri yüzde 80 civarında düşmüş gözüküyor" dedi.

Okulların tatil sürelerinin uzatılması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile de bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, uzaktan eğitim çalışmalarını kısmen takip ettiğini belirterek, "Rabbim tesirini halk etsin. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz ve bunun teknolojisini de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirmek suretiyle artık okullarımızda şu dönemde oldu bu dönemde olmadı diye bir endişeyi taşımayacağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bilim Kurulu ile bir görüşme gerçekleştirip okulların tatil sürelerinin uzatılması konusunda bir karar almak istediklerini kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki talimatlarını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların tatil sürelerinin uzatılması ile ilgili şunları söyledi:

"Yani doğrusu Bilim Kurulu ile de de bir görüşüp yani ben gönlüm Bilim Kurulunun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var."

"50 bin hızlı PSR kiti geliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Çin'de sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan hazırlık sürecini devre dışı bırakan bir kit bulduk. Bununla ilgili de yarın sabah 50 bin hızlı PSR kiti geliyor, bağlantı yaptık, parasını ödedik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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