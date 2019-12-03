Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Adil Öksüz) İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu.
03.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu. (3)
Kaynak: AA