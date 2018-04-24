Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylık Konusunda Abdullah Gül'ün İsmi Çok Zikrediliyor" Sorusu Üzerine,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylık konusunda Abdullah Gül'ün ismi çok zikrediliyor" sorusu üzerine, "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayısta meydanda kimlerin olacağı; hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın." dedi.