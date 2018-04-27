Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adaylık Başvurusunu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık başvurusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık muvafakatnamemizi imzalayıp AK Parti'mizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANKARA