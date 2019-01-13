Cumhurbaşkanı Erdoğan - Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek,...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan adaylarını tanıtması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan adaylarını tanıtması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: AA