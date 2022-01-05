Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.
ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bereketin, yiğitliğin, mertliğin ve medeniyetin şehri Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Adanalı kardeşlerime en içten selam ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
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AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri