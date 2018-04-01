Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da (3)

ADANA (İHA) – Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusuyla ilgili Fransa'dan duymak istemeyecekleri ve kendilerine yakıştıramayacakları bir takım haberler işittiklerini belirterek, "Dün Ermenileri kışkırtanlar bugün aynı oyunu başkaları üstünde oynama peşindeler" diye konuştu.

Partisinin 6. Olağan Adana İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, önceki referandumda Adana'dan yüzde 42 oy çıktığını hatırlatarak, "Beklediğimiz ve Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki biz Adana'yı biliriz Adana da bizi bilir. Türkiye için neler yaptığımızın, Adana'ya hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahitleri sizlersiniz. Çünkü Adana hem sanayi hem ticaret hem tarım hem de güzel yürekli, mert, cesur insanların şehridir. Demek ki biz kendimizi Adana'ya yeterince anlatamamışız. Bölgesinin lokomotif şehri Adana'da güçlü olacağız ki diğer illeri de sürükleyip getirelim. İnşallah bu kongremizle birlikte Adana'da yeni bir dönem, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Yani metal yorgunluğunu geride bırakıyoruz, yeniden bir diriliş hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Bu diriliş müjdesine Mart ve Kasım 2019'da var mıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama konuşmasının ardından ceketini çıkartarak konuşmasına devam etti.

Partililerinden 'önemli' ricada bulunan Erdoğan, "Fitneye, fesada, aramızda yer vermeyeceğiz ve birbirimizi Allah için seveceğiz. Fitne üretmekten bıktık artık. Birbirini sadece Allah için seven bir kadro olarak hedefe yürüyeceğiz" diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Erdoğan, "Suriye'den ülkemize yönelik saldırıları durdurmak amacıyla Afrin'e Zeytin Dalı Harekatını başarıyla sürdürüyoruz. Elhamdülillah şu an iyi bir noktadayız. Operasyonun 58. gününde yani Çanakkale Zaferimizin yıl dönümüne denk gelen 18 Mart'ta Afrin şehir merkezi ele geçirildi. Şimdi Tel-Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekat devam ediyor. Bu harekatta şehit olan askerlerimize, jandarmalarımıza, ÖSO mensubu kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve afiyet diliyorum. Afrin bölgesinde güvenli hale getirdiğimiz yerlere Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü başladı. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatıyla DEAŞ ve YPG'li teröristlerden temizlediğimiz Cerablus, Rai, Bab bu aradaki 2 bin kilometrekare alana 160 bin Suriyeli kardeşlerimiz geri döndü ve oraya yerleştiler. Şimdi de inşallah Afrin'den ayrılanlar tekrar evlerine, topraklarına dönüp Allah'ın izniyle yerleşecekler. Diğer bölgeleri de bu şekilde özgürlüğüne kavuşturdukça Suriyeli kardeşlerimizin yurtlarına dönüşleri kademe kademe devam edecektir. Hiç endişeniz olmasın. Biz inanıyoruz. İnandığımıza göre üstünüz" ifadelerini kullandı.

"Onlar kaçacak, biz kovalayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre yönelik operasyonlara ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye terör örgütlerini tepeledikçe, Suriye'de oynanan oyunu bozdukça çatlak sesler de artmaya başladı. Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 844 oldu. Tepelerine tepelerine bineceğiz. Niye? Türkiye'nin sınırlarını taciz eden, roket atışlarıyla 100'ü aşkın vatandaşımızı şehit edenlere biz bu işi öyle kolay kolay bırakmayız. İçerideki teröristlere bıraktık mı? Onlara da bırakmadık. Şu anda bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız tümüyle Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Cilo'da tüm Bestler Dereler'de mağaralarına varıncaya kadar girdiler mi? Girdiler. Kaçacak delik arıyorlar ve çıkamıyorlar. Çıkamayacaklar. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız."

"Adana Fransa'yı, Fransızlar da Adana'yı iyi bilir"

Amerika'nın Suriye politikasına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Amerika'nın Suriye politikasındaki kısmı da olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz. Coğrafyamızın tüm terör örgütlerinden arındırılması konusunda bölge devletleriyle olduğu gibi ABD ile yakından çalışmaktan memnuniyet duyarız. Buna karşılık en son olarak Fransa'dan asla duymak istemeyeceğimiz ve kendilerine de hiç yakıştıramayacağımız bir takim beyanlar, görüşmeler ve haberler geldi. Adana bu Fransızları iyi bilir. Fransızlar da Adana'yı iyi bilir. Geçmişte hep Fransız işgalcilerinin kendilerine hem de onların besleyip büyüttüğü Ermeni çetelerine en güzel cevabı Adana vermiştir. 44 kahraman Adanalı bin kişilik Fransız işgal taburunu Gülek'te esir ederek adlarını tarihe altın harflerle yazdırmışlardır. Dün Ermenileri kışkırtanlar bugün aynı oyunu başkaları üstünde oynama peşindeler" yorumunda bulundu.

"DEAŞ'ın başını nasıl ezmişsek PKK'yı da ezeceğiz"

İsrail'in Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sözlerine karşılık veren Erdoğan şöyle devam etti:

"Terör örgütlerinden temizlediğimiz yerlerde bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız olanlar aynı yerlerde daha önce dalgalanan paçavraların sözünü bile etmezler çünkü bunların derdi sadece ve sadece Türkiyedir. Bunların karın ağrısının sebebi Türk milletidir. Dünyanın dört bir yanından gelip hiçbir değere saygı duymadan en acımasız, en zalim şekilde coğrafyamızı çiğneyenlere ses çıkarmayanların Türkiye'den şikayet etmeye hakları kesinlikle yoktur. Bizim sömürgecilik ayıbımız yoktur. İşgalcilik ayıbımız yoktur. Ey Netanyahu sen işgalcisin ve şu anda işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor ve bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı bu yaptıklarından rahatsız ve sen kalkıp da bizim Afrin harekatına söz söyleyecek kıratta değilsin. Önce haddini bu noktada bileceksin. Bizim terör örgütleriyle birlikte yürüme, yoldaşlık yapma ayıbımız yoktur. Alnımız ak, her zaman başımız diktir. Gittiğimiz yere sadece huzur götürürüz biz. Medeniyet götürürüz, sevgi götürürüz. Onun için diyoruz ki kimse bu bayraktan rahatsız olmasın. Onun için kimse Türkiye'nin, Türk askerinin varlığından rahatsız olmasın. Biz sadece teröristin tepesine bineriz. Şu anda Afrin'de olan bu değil mi? Güvenli hale getirdiğimiz yerlerdeki kardeşlerimize ise sadece ve sadece hizmet götürürüz. Dün DEAŞ terör örgütü dinimizi istismar ederek bölgemizin yakılıp yıkılmasına yol açmıştır, bugün aynı şeyi PKK üstlenmiştir. DEAŞ'ın başını nasıl ezmişsek YPG ve PKK'nın başını da öyle ezeceğiz."

Türkiye'de ekonomik gelişmelere ilişkin eleştirilere de cevap veren Erdoğan, "Şu an 160 milyar dolar yıllık ihracat hacmine kavuştu. İhracatın artması üretimin, istihdamın, ticaretin artması demektir. Büyüme gelip de sizin başınıza düşecek değil. Bunlara bakıp büyümeyi göreceksiniz. Başınıza düşecek olursa öyle bir büyüme rakamının altında ezilir gidersiniz zaten" dedi.

Adana'ya 37 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, Mart ve Kasım 2019 seçimleri için her eve girip, gönüllere dokunmaları konusunda partililerinden destek istedi.

Çukurova Bölge Havalimanı'nda yaşanan gecikmeye de değinen Erdoğan, havalimanının alt yapı işlerinin temmuzda biteceğini, üst yapı ihalesinin de yakında yapılacağını ve hizmete açılacağını açıkladı. - ADANA