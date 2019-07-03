Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte...

- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni Salondan ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nende konuştu. (3)
Erdoğan: "Vicdanın, ahlakın, merhametin, adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et