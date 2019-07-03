Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte...
- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni Salondan ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nende konuştu.
- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nende konuştu. (3)
Erdoğan: "Vicdanın, ahlakın, merhametin, adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız."
Kaynak: AA
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19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte...