Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur."
Kaynak: AA
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