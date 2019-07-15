Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur."

Kaynak: AA
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