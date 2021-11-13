Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye başsağlığı ve sabır diledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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