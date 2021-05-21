Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTIĞI YOLDA MAKAM ARACINI KULLANDI
Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nunaçılışını yaptığı bölümünde makam aracını kullandı.
İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun
açılışını yaptığı bölümünde makam aracını kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı -Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasının ardından makam aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan açılışını yaptığı yolda bir süre ilerledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı