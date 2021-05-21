Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTIĞI YOLDA MAKAM ARACINI KULLANDI
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Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTIĞI YOLDA MAKAM ARACINI KULLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nunaçılışını yaptığı bölümünde makam aracını kullandı.

İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun

açılışını yaptığı bölümünde makam aracını kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı -Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasının ardından makam aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan açılışını yaptığı yolda bir süre ilerledi.

Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTIĞI YOLDA MAKAM ARACINI KULLANDI
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTIĞI YOLDA MAKAM ARACINI KULLANDI
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTIĞI YOLDA MAKAM ARACINI KULLANDI
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTIĞI YOLDA MAKAM ARACINI KULLANDI
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTIĞI YOLDA MAKAM ARACINI KULLANDI
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTIĞI YOLDA MAKAM ARACINI KULLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTIĞI YOLDA MAKAM ARACINI KULLANDI - Haberler
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