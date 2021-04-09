Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi için "Hayırlı olsun" mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, restorasyon sonrası açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin hayırlı olması dileğinde bulundu.